Protezione civile, un pensiero alla mamma

L'idea è nata spontaneamente durante la pausa pranzo di oggi. I ragazzi della Protezione civile, da mesi impegnati in mille servizi a disposizione della comunità acquese funestata dal Covid-19, hanno deciso di omaggiare le loro mamme a casa con una coreografia organizzata in pochi minuti. Ai volontari acquesi non mancano di certo cuore e fantasia.