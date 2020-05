Il partner, la Questura e la gag televisiva

ALESSANDRIA - "La Questura di Alessandria ha una pagina Facebook in cui risponde alle domande della gente sulle Faq del Governo". Premessa per una gag comica (particolarmente riuscita), andata in onda venerdì sera durante la trasmissione "Propaganda live" su La7. In studio Diego Bianchi, in collegamento l'attore Vincenzo Salemme. Al... centro, i quesiti che alcuni utenti hanno posto alla Questura ma, soprattutto, le risposte - piuttosto bizzarre, così come sono bizzarri i decreti - della Polizia alessandrina.

Ad esempio, alla domanda: "Può la mia compagna venire da me e rimanere a dormire?", la Questura fa sapere che "la fidanzata se è rapporto stabile può recarsi dal compagno, ma rimanere a dormire è possibile solo se intende trasferirsi da lui". Resta il fatto che "quando andiamo da un congiunto per incontrarci dobbiamo mantenere distanze e usare mascherine e guanti". Il commento che sorge spontaneo sarebbe: "E allora, tanto vale".

Curiosa anche la risposta alla domanda: "Posso andare in macchina col mio partner?". Sì, se si è conviventi "ed è indifferente stare dietro o davanti". In auto, si capisce.