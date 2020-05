L'arte di Diego Bormida al servizio della lotta al Covid

ACQUI TERME - Si è da poco conclusa l’asta on line organizzata dal team ‘L’Unione fa la forza’ in collaborazione con il Comune di Acqui Terme e l’associazione Pentagramma. Da Palazzo Levi il sindaco Lucchini ha manifestato grande soddisfazione per la riuscita del progetto a favore dell’ospedale ‘Galliano’; raccolte offerte per più di 17mila euro.

Tra i tanti artisti aderenti al progetto c’è anche Diego Bormida, noto pittore acquese. «In verità avevo già avviato un’asta ‘personale’ sulla mia pagina di Facebook – ha raccontato – Ho messo in vendita uno dei quattro disegni (un teschio) realizzati per decorare alcune bottiglie della nota casa vinicola Santero. Poi, su richiesta del sindaco, ho deciso di aderire al progetto de L’Unione fa la forza». Alla scadenza dell’asta l’opera ha raccolto ben 5mila euro.

Visto il successo, il gruppo ha commissionato a Bormida anche il logo per alcune t-shirt commemorative. «Ho realizzato ‘Back to the colors’, una riflessione sull’esistenza quotidiana trasfigurata in bianco e nero dal coronavirus – spiega Diego Bormida – Dall’Italia, da Acqui Terme vorrei partisse la ripresa, una nuova primavera, la riconquista del Pianeta per tornare a vivere una vita a colori». Il disegno è piaciuto tanto e messo anch’esso all’asta. Nel giro di un giorno è stato conteso tra due estimatori ed assegnato alla cifra di 900 euro. Il vincitore ha deciso di donare l’opera all’ospedale acquese che ne ha fatto il vessillo della battaglia sanitaria contro il Covid-19. Il secondo offerente, però, non è rimasto a bocca asciutta: per lui, al prezzo di 600 euro, lo stesso logo decorato però con l’immagine della Bollente.

«La raccolta fondi non si ferma – conclude Bormida – Anche le magliette saranno messe in vendita per sostenere l’ospedale».