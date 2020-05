A Castelnuovo arrivano le mascherine della Regione

CASTELNUOVO BORMIDA - La diffusione dell'informazione è stata affidata ai social network e all'albo comunale di Castelnuovo Bormida: venerdì 8 e lunedì 11 maggio verranno distribuite le mascherine fornite dalla Regione Piemonte.

Le operazioni che si terranno dalle 10 alle 12 in piazza Marconi saranno gestite dal personale del Municipio e dai volontari della Protezione civile castelnovese. «Se qualche cittadino alle date indicate non potesse essere presente per il ritiro, potrà rivolgersi direttamente presso gli uffici comunali per fissare telefonicamente un appuntamento per la consegna». Info: 0144.714535