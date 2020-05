Riunione sulle Terme senza il Comune: «Nessuno ci ha avvisato»

ACQUI TERME - Nella giornata di martedì si è tenuto un incontro tra la direttrice delle Terme di Acqui, Anna Catani, la segretaria provinciale UilTucs, Maura Settimo, e Paolo Quirico di Confindustria Alessandria. Al centro della discussione gli scenari che si profilano a ormai due mesi dalla chiusura di tutte le strutture termali cittadine e del Grand Hotel. Tema caldo, inoltre, la tutela contrattuale dei dipendenti di Terme Spa e dei tanti lavoratori stagionali.

Al tavolo di confronto, però, non era presente alcun rappresentante dell'amministrazione comunale. «Nessuno ci ha avvisato - spiega il sindaco Lorenzo Lucchini - né ufficialmente, né ufficiosamente. Questo è molto grave. Personalmente ho sempre partecipato a ogni incontro in cui sono stato invitato. Al momento non abbiamo la capacità di prevedere la calendarizzazione di un incontro. Il turismo e le terme rivestono un importante ruolo per il tessuto economico della nostra realtà: è inaccettabile, quindi, che le autorità locali non siano state coinvolte».