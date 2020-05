La Protezione Civile su Tik Tok

ACQUI TERME - La Protezione Civile di Acqui Terme cerca di avvicinare i giovani con ogni mezzo per coinvolgerli nell’attività di prevenzione dei rischi; negli ultimi anni numerosi sono stati incontri organizzati nelle scuole del circondario a scopo divulgativo. Oggi pensa a nuovi strumenti per raggiungere l'obiettivo e da ieri l'ente acquese ha lanciato un nuovo canale ufficiale su TikTok, con il nome @protezionecivileacquiter.

«TikTok, disponibile per iOS e Android, è la piattaforma più utilizzata tra i giovani per la creazione e la visione di brevi video, disponibile in 150 paesi e 75 lingue – hanno informato - All’apertura del canale, sarà immediatamente fruibile un breve video divertente sul lavoro che ha preceduto la distribuzione di mascherine alla cittadinanza».