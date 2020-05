La Protezione Civile ora è anche su YouTube

ACQUI TERME - La Protezione Civile di Acqui Terme ha attivato ieri un canale YouTube espressamente dedicato all’emergenza Covid, con consigli utili sulle misure precauzionali per la tutela della salute e informazioni dettagliate sui provvedimenti adottati a favore della ripresa. «Ad aprire il canale sarà un video del sindaco Lorenzo Lucchini, che racconterà brevemente l'enorme lavoro svolto fino ad oggi e la macchina organizzativa messa in campo per affrontare l' emergenza – hanno spiegato i volontari acquesi - Ogni giorno verrà pubblicato un breve video nel quale si alterneranno assessori, dirigenti comunali e volontari, che offriranno punti di vista, informazioni ed esperienze legati a questa crisi».

Inoltre, sul canale i cittadini troveranno semplici filmati divulgativi, che erogheranno in pillole consigli e informazioni utili. «Sarà un modo per conoscere il funzionamento e le attività della Protezione Civile, i volti e le emozioni di chi lavora ogni giorno “dietro le quinte”e per apprezzare i numerosi servizi resi alla nostra comunità» hanno concluso da Palazzo Levi.