Mascherine in piazza agli 'over 50'. Intanto riapre il cimitero

CASSINE - Nella giornata di oggi, lunedì 4, e domani, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 in piazza Cadorna, il Comune di Cassine in collaborazione con il Comitato locale della Croce Rossa mette a disposizione dei cittadini con più di 50 anni di età un servizio di consegna di mascherine chirurgiche.

«Sarà data assoluta precedenza a chi ne è realmente sprovvisto. Facciamo appello al senso civico di tutti: chi le ha già non le richieda e le lasci a chi ha più bisogno» fa sapere l'amministrazione. La raccomandazione, inoltre, è quella di «evitare assembramenti. Non fate la corsa alla mascherina: è anche possibile, per coloro che sono impossibilitati a recarsi personalmente in piazza, a effettuare una delega scritta oppure contattare il numero 0144/714433 per concordare la consegna delle mascherine direttamente a casa».

Il Comune fa poi sapere che da oggi è nuovamente consentito l'accesso al cimitero.