Prorogata la scadenza del concorso di poesia 'Città di Acqui'

ACQUI TERME - «C'è ancora tempo – informano dall'Archicultura – La scadenza del bando del XII Concorso Internazionale di poesia Città di Acqui è stata posticipata al 23 maggio».

E' stata inoltre inaugurata una procedura nuova per rispettare le disposizioni anti contagio. Prevista una pre-iscrizione con l'invio via mail di modulo, poesie e attestazione degli adempimenti burocratici, e poi, quando ci saranno tempi migliori, si potrà procedere con l'inoltro/deposito delle copie cartacee.

Diverse le sezioni aperte ai poeti italiani. Quelle a tema libero (poesia edita o inedita) per autori singoli riservate agli studenti di Scuole Primaria, Medie, Superiori ed infine agli adulti. Una sezione dedicata alla poesia a tema su una frase di Erasmo da Rotterdam 'Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia' ed infine una classe di concorso riservata al Libro edito di poesie in lingua italiana. Info: 3516035997