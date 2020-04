Dal 4 riapre anche il Centro di raccolta, ma solo per il verde

ACQUI TERME - Nel bollettino giornaliero, ieri il sindaco acquese Lorenzo Lucchini ha informato che «la situazione presso l'ospedale 'Mons. Galliano' è in lieve ma costante miglioramento in quanto la pressione sul Pronto Soccorso si sta mitigando e si riducono i pazienti in terapia intensiva – ha spiegato - Il nostro auspicio è di riorganizzare al meglio la struttura ospedaliera per gestire i casi in un unico reparto Covid-19. Proprio per questo, insieme al commissario Giuseppe Guerra si stanno individuando le modalità più adeguate per riportare il nostro nosocomio alle condizioni operative precedenti all’emergenza legata al coronavirus: stiamo portando avanti questo processo con estrema prudenza, in quanto il rischio di una recrudescenza del contagio è ancora molto alto. Ci sono sicuramente segnali positivi, ma i numeri in Piemonte mostrano che l’epidemia è ancora in corso: dobbiamo scongiurare un secondo lockdown estivo o autunnale, che sarebbe un disastro di dimensioni colossali».

Informa Palazzo Levi che Econet da lunedì 4 maggio riaprirà il Centro di Raccolta per il conferimento del solo rifiuto verde (sfalci e potature) (lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17).30. Accesso consentito solo per il conferimento del rifiuto verde con ingresso contingentato e solo per gli utenti dotati di mascherina e guanti.