Ad Acqui 112 positivi e 31 guariti. Certificati 13 decessi tra i residenti

ACQUI TERME - Questi i dati epidemici aggiornati alla serata di ieri, lunedì 27, da Palazzo Levi: sono 112 i casi di positività al Covid accertati ad Acqui, 225 sono le persone in isolamento domiciliare preventivo e 31 i guariti.

I ricoverati per coronavirus all'ospedale 'Galliano' sono 46, 5 dei quali nel reparto di terapia intensiva. Villa Igea ospita 35 pazienti Covid 19 e altri 15, in fase di recupero dal contagio, sono degenti nella Rsa 'Monsignor Capra' nel reparto specializzato e isolato allestito all'interno della struttura.

Per quanto riguarda invece i decessi sono 59 i casi certificati Covid 19, solo 13 dei quali riguardano persone che risiedevano sul territorio comunale. Sono 44 i decessi per cause non ancora definite, per i quali sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti. I dati, quindi, sono da considerarsi incompleti e imprecisi.