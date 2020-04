Una mascherina per ogni acquese: da lunedì consegne a domicilio

ACQUI TERME - Oltre 19.000 mascherine di tipo chirurgico a partire da domani, lunedì 27, saranno distribuite a domicilio alle 9.756 famiglie del comune di Acqui, una per ogni componente del nucleo famigliare. I dispositivi di protezione sono stati confezionati dalla Protezione Civile acquese e saranno inserite dai volontari nelle cassette postali di ciascuna abitazione e nei condomini. Le consegne dovrebbero esaurirsi nel giro di poche settimane.

«All’inizio dell’emergenza sanitaria – dichiara l’assessore delle Protezione Civile, Maurizio Gianetto - era difficile l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, proprio per questo abbiamo organizzato i nostri volontari per la realizzazione di mascherine nella nostra sede. Abbiamo così risposto alle esigenze di chi, per motivi di necessità, circolava in città senza riuscire a procurasi delle mascherine che poco meno di un mese fa erano introvabili. Iniziamo ora una nuova fase in cui consegneremo “porta a porta” le mascherine di tipo chirurgico ai diversi nuclei familiari di Acqui Terme, che comprenderà l’intero territorio comunale. Voglio ringraziare infine i volontari della Protezione Civile di Acqui Terme, coordinati da Lorenzo Torielli e Maringiorgio Cataldo, per il loro fondamentale contributo».