Commercianti acquesi chiedono sgravio sulle imposte

ACQUI TERME - Nella giornata di ieri si è riunito il primo tavolo di discussione in merito alle iniziative da intraprendere a sostegno del commercio acquese. Alla riunione, oltre ad una rappresentanza della Giunta comunale, hanno partecipato i membri locali di Confesercenti e Confcommercio.

«Tra le problematiche affrontate - si legge nel comunicato diramato da Palazzo Levi - si è discusso della riapertura dei mercati cittadini e delle modalità da attuare al fine di permetterne lo svolgimento in sicurezza, secondo le indicazioni dell’Asl pervenute giovedì 23. Il Comune di Acqui Terme si è impegnato affinché la riapertura possa avvenire entro i primi giorni di maggio».

I responsabili di Confesercenti e Confcommercio hanno avanzato richiesta di uno sgravio sulle imposte comunali, «a cui il Comune ha dato la propria disponibilità dopo una verifica attenta degli equilibri di bilancio. La Giunta e il Consiglio Comunale hanno confermato la volontà a ridurre in maniera sostanziale le tariffe del COSAP (Canone per l’occupazione permanente di spazi e aree pubbliche), riduzione che al momento non è ancora stata determinata. Inoltre, si valuterà un intervento sulla tassa di scopo al fine di ridurla o eliminarla, per incontrare le esigenze dei commercianti».

Infine, si è parlato di un possibile riduzione dell’IMU, «che potrebbe essere accolta solo dopo aver verificato quali saranno le agevolazioni statali di cui il Comune di Acqui Terme potrebbe beneficiare, e su cui si attendono indicazioni precise riguardanti la possibilità di vincolare tali agevolazioni ad una riduzione dei canoni d'affitto per gli esercenti in locazione».