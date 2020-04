Testimonianze, aneddoti e volti per celebrare la Liberazione

L'educatore e storyteller Max Biglia ha realizzato questo mediometraggio ricco di testimonianze, racconti e contributi sulla Resistenza. In questo modo ha scelto di raccogliere l'appello dell'Anpi che in queste settimane ha invitato il paese a celebrare il 25 aprile anche in tanti modi insoliti, rispetto alla tradizione. I contributi raccolti per celebrare la 75esima festa di Liberazione e appositamente "montati" sono tantissimi.