Buone notizie da Cassine: positività più che dimezzate

CASSINE - In questi giorni c'è finalmente spazio anche per le buone notizie. Rispetto allo scorso fine settimana nel comune di Cassine il numero dei positivi al Covid 19 è sceso di ben 7 unità. Ora i contagiati sono solo 4, di cui tre in regime di quarantena domiciliare ed uno soltanto ricoverato in ospedale (proveniente da una casa di riposo fuori dal territorio comunale). Non si registra alcun ulteriore contagio.

I 7 "negativizzati" sono ora in attesa dei risultati del secondo tampone, 30 persone sono invece ancora costrette a casa in quarantena preventiva. «Per gran parte di loro il periodo di confinamento forzato è prossimo alla scadenza - fa sapere l'amministrazione comunale - Dall'inizio dell'epidemia dunque, sono in tutto 12 i cassinesi che hanno contratto il virus, di cui 1 giunto a completa guarigione e 7 negativi ma ancora in attesa dell'esito del secondo tampone. Stiamo andando meglio, ma l'emergenza non è ancora finita».

La celebrazione del giorno della Liberazione, intanto, si terrà domani alla sola presenza del sindaco, Gianfranco Baldi, che invita comunque la cittadinanza «a partecipare idealmente da casa, dedicando alle ore 11,45 un pensiero al 25 aprile e alla Resistenza e una preghiera a tutti i caduti per la Libertà».