Il bollettino: (almeno) 52 i morti per Covid-19

ACQUI TERME - Puntuale ieri sera è giunto il bollettino giornaliero del sindaco Lorenzo Lucchini: «Al momento la situazione presso l’ospedale Mons. Galliano si mantiene stabile rispetto alle settimane scorse, anche se nei reparti i posti letto risultano sostanzialmente esauriti – ha informato - Proprio per questo è in corso un dialogo con alcune strutture alberghiere della città allo scopo di trasferirvi i pazienti Covid-19 in fase di convalescenza e decongestionare così i reparti della struttura ospedaliera. Stiamo lavorando serratamente per trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni e gli accordi più idonei con le strutture alberghiere e l’azienda sanitaria»

Alle 19 ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 erano in totale 109; 245 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario; le persone guarite sono 22.

I pazienti ricoverati per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” sono 48, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere; 4 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 44 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea.

Situazione decessi sempre fumosa: «al momento si registrano ad Acqui Terme 52 decessi accertati per Covid-19 dall’inizio dell’emergenza, di cui 11 di persone residenti in città e 41 residenti in altri comuni – ha informato il sindaco - Sono 42 i decessi per cause non ancora definite o sospette, per i quali sono in corso verifiche da parte dell’autorità competenti. I dati risultano pertanto incompleti e sicuramente imprecisi».