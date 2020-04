Erogati 330 buoni spesa. Lucchini: «Pian piano un solo reparto Covid»

ACQUI TERME - «I due reparti Covid al sesto e al quarto piano iniziano pian piano ad avere qualche posto letto libero - commenta il sindaco Lorenzo Lucchini nel quotidiano video pubblicato su Facebook - In Pronto Soccorso ci sono alcune persone in attesa di tampone in terapia intensiva rimangono 4 i ricoverati». Lentamente, quindi, si inizia a ragionare sulla pianificazione della seconda fase. «L'obiettivo è rimanere quanto prima con un solo reparto riservato ai pazienti contagiati e rendere la terapia intensiva non più Covid. Solo in questo modo si potrà pensare di affrontare la prossima fase. Ricordo comunque che chi manifesta i sintomi riconducibili un eventuale contagio da coronavirus ha l'obbligo di segnalarlo al proprio medico o all'Asl per la quarantena fiduciaria e isolarsi dal resto della cittadinanza. Stesso discorso per chi ha vissuto al fianco di una persona che ha avuto esito positivo».

Nel frattempo, sono stati erogati tutti i 330 carnet di buoni spesa disponibili, «ciò non vuol dire che lasceremo a bocca asciutta le altre 220 persone che hanno diritto ad un sostegno alimentare. Attraverso il centro di ascolto sarà erogato un pacco alimentare con alimenti di prima necessità. Chi ha già fatto domanda sarà contattato via e-mali. Per le persone che non possono recarsi al centro di ascolto sarà la Protezione Civile ad attivarsi su chiamata al numero 0144 770341 per la distribuzione a domicilio dei pacchi».