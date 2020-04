Buone notizie da Bistagno: guarito uno dei contagiati

BISTAGNO - Buone notizie da Bistagno per bocca del sindaco Roberto Vallegra: «Uno dei tre pazienti positivo al coronavirus è guarito, risultando per due volte negativo ai tamponi di contro – ha spiegato sui social network – Al monento in città non ci sono altri casi».

Ieri l'amministrazione comunale ha terminato il secondo giro di consegna a domicilio delle mascherine. Ogni cittadino bistagnese è oggi dotato di almeno due presidi di sicurezza. Più di un centinaio inoltre sono state distribuite tra Uffici comunali, farmacia e tabaccherie a disposizione di chi ne avesse necessità ulteriori.