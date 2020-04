Con 'Il Mulino' la colazione arriva...."a letto"

ACQUI TERME - I bar sono chiusi e chissà quando riapriranno. La colazione abituale al bar, fatta di briosche, focaccina o pizzetta e caffè (declinato all'italiana in milioni di varianti) è una delle cose che ci manca di più. C'è però chi si ingegna per non far mancare il servizio e non chiudere i battenti e inventa un servizio interessante e non comune. E' il caso de 'Il Mulino' di Acqui Terme che ha pensato alla 'Colazione a letto', un progetto attivo dal lunedì a sabato, dalle 8 alle 11, con la consegna a domicilio (nel circondario della città bollente) di leccornie da forno a prezzi ordinari. La ripartenza passa anche da iniziative similari. Info: 392.2564645