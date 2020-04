Ad Acqui 116 positivi, 14 i guariti. «A breve ala Covid nella Rsa 'Capra'»

ACQUI TERME - Al sesto piano dell'ospedale 'Galliano' sono 17 i pazienti positivi al Covid, al quarto piano 27. «In terapia intensiva sono invece ricoverati 5 pazienti, mentre in Pronto Soccorso 2 persone sono in attesa del test. La situazione si è quindi stabilizzata anche se dal punto di vista numerico resta importante» commenta il sindaco Lorenzo Lucchini nel solito video di aggiornamento.

Restano 35 i degenti Covid ospitati da Villa Igea, «e a breve nella Rsa 'Monsignor Capra', in un'ala completamente isolata da quella che è la lungodegenza e con personale dedicato, saranno accolti pazienti che potranno terminare la propria degenza in continuità assistenziale Covid».

Il sindaco ha poi reso ancora omaggio ad Aureliano Galeazzo, ex sindaco di Alice Bel Colle, vittima ieri pomeriggio di un incidente agricolo, «tutta la nostra amministrazione si unisce al dolore degli amici di Alice. Questo scomparsa ci addolora profondamente».

Novità per quanto riguarda l'iniziativa benefica 'Asta per l'arte': «A breve saranno aggiunte anche le opere degli allievi dell'istituto Parodi. Invito tutti a visitare la pagina Facebook del progetto per poter avanzare un'offerta».

Sempre più nel vivo anche la spesa per ordine alfabetico: «Ogni struttura commerciale ha affisso un cartello che indica le iniziale dei cognomi per ordine settimanale. Voglio poi ricordare le donazioni alimentari dell'iniziativa 'Spesa sospesa'. Hanno già aderito i supermercati Bennet, Conad, Eurospin, Penny Market e Lidl. In questi esercizi è presente un'area dedicata dove è possibile donare generi alimentari, e non solo, che poi saranno raccolti dalla Protezione Civile per contribuire all'altro progetto collaterale del pacco alimentare, che sta andando avanti da alcune settimane».

Al momento ad Acqui sono 116 i positivi al Covid, circa 260 sono invece le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 14.