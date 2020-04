Tributaristi con l'on. Fornaro: «Abbassare l'aliquota Iva su mascherine»

ACQUI TERME - Intanto che il Consiglio nazionale e la Commissione fiscalità dell’Istituto Nazionale Tributaristi stanno approntando le proposte da inviare al MEF per il prossimo decreto economico di aprile (dettaglio su Il Piccolo, in edicola da domani), il Presidente dell’Int, l'acquese Riccardo Alemanno, ha espresso il proprio sostegno alla proposta formalizzata dall’On. Federico Fornaro per la riduzione dell’aliquota Iva sulle mascherine chirurgiche attualmente al 22%. «Una proposta di buon senso su beni che sono entrati nella quotidianità delle famiglie non per scelta ma per necessità – ha dichiarato il presidente - Mi auguro che trattandosi di Iva, ovvero un tributo armonizzato, non sorgano problemi. In emergenza si deve derogare non solo alle norme interne ma anche a quelle di carattere comunitario».