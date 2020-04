«Tanti screening nelle case di riposo, per questo più positività»

ACQUI TERME - «In ospedale permane una situazione abbastanza tranquilla, non c'è più quell'affluenza critica delle scorse settimane. Possiamo essere abbastanza fiduciosi sul fatto che questa tendenza si confermi anche nei prossimi giorni», cauto ottimismo, quindi, traspare dalle parole del sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini, che chiarisce poi il 'trend' a salire registrato negli ultimissimi giorni per quanto riguarda le positività sul territorio comunale. «Sui social ho potuto constatare una certa preoccupazione per l'aumento dei casi di positività al Covid. Questa tendenza è dovuta al fatto che nelle ultime due settimane nelle case di riposo sono stati effettuati numerosi screening che hanno determinato nuove positività che si sono aggiunte a quelle già note. I risultati sono però arrivati praticamente tutti insieme. Alle 50-60 positività già registrate si sono sommate quindi alcune decine di nuovi casi di contagio. Questo però non si traduce in un'esplosione epidemica, si tratta semplicemente di una raccolta dati elaborata in pochissimo tempo».

Un aggiornamento poi sui buoni pasto: «Abbiamo interrotto l'erogazione dei buoni pasto e dei pacchi alimentari poiché in questa fase è in corso una delicata operazione di controllo di tutte le richieste pervenute. Ci sono purtroppo molte situazioni in cui vengono richiesti al contempo l'accesso alla Mensa della Fraternità, il pacco spesa e il carnet di buoni pasto. Non è possibile avere tutto, si può usufruire solo di una delle tre opzioni. Non tutti possono accedere a questo tipo di contributo perché viene privilegiato chi non ha forme di reddito rispetto a chi può beneficiare di redditualità. Sconsiglio a tutti di continuare a chiamare, perché chi è già stato inserito nelle liste sarà contattato nei prossimi giorni. Tuttavia chi avesse necessità urgente di ottenere una forma di pasto assicurata può chiamare il numero 0144 770264 per poter usufruire della Mensa della Fraternità».

Il primo cittadino acquese ha infine espresso il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Aureliano Galezzo, ex sindaco di Alice Bel Colle e candidato per la stessa carica anche ad Acqui Terme nel 2012. «La notizia del tragico incidente che ha spezzato la vita di Aureliano Galeazzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Era stimato per la sua professionalità e il suo amore per il territorio, che hanno caratterizzato il suo percorso politico. Va il mio più caloroso abbraccio ai familiari in questo momento di profondo dolore e di lutto condiviso con l’intera cittadinanza». Galeazzo, 74 anni, è rimasto vittima di un incidente agricolo nel pomeriggio di oggi.