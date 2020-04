Centro Studi 'Galliano': incontro (online) con lo storico Bruno Maida

ACQUI TERME - Continua, anche se a distanza, l'attività culturale del Centro di studi di Filosofia della Politica 'Armando Galliano'. Nell'ambito della campagna '#iorestoacasa' l'associazione ha promosso 'Incontri dallo spazio. Arte, filosofia e storia non sono più aliene', una rassegna di appuntamenti divulgativi virtuali su Facebook. «In questo periodo in cui ognuno di noi si trova lontano dagli altri, e nel quale le video conference che si fanno per lavoro, per volontariato o per tenere un contatto con i propri cari, sembrano collegamenti da lontani pianeti, abbiamo pensato che proprio questo strumento che ci tiene uniti, potesse essere utilizzato per avvicinare le persone ad argomenti e questioni che spesso vengono guardate da lontano e sembrano “aliene”, come la ricerca nel campo artistico, filosofico, storico» hanno spiegato dal Circolo. Domani, 17 aprile, alle ore 21, ci sarà l'incontro con lo storico Bruno Maida. (https://www.facebook.com/events/978112022586450).