Lega: «Dall'Acquese tanta solidarietà. Sostegno all'economia locale»

ACQUI TERME - Ad un mese dall’inizio dell’emergenza coronavirus, i leghisti acquesi si profondono in ringraziamenti diretti a medici, personale sanitario e soggetti coinvolti nella macchina organizzativa di assistenza, dalle forze dell’ordine ed ai volontari della protezione civile.

«L’Acquese sta rispondendo attivamente alle molte iniziative di solidarietà messe in campo sia dalle associazioni di volontariato come anche dagli enti pubblici – hanno fatto notare il portavoce Cerini - Anche noi come Lega, sezione di Acqui Terme, con l’Assessore Marco Protopapa abbiamo voluto dare il nostro contributo con il reperimento e la distribuzione di mille mascherine protettive che sono state consegnate a chi svolge attività in ambulanza (Cri – Croce Bianca – Misericordia), alle forze dell’ordine e ad alcune case di riposo».

Un ringraziamento a livello regionale anche ad assessori e consiglieri leghisti in campo per sostenere le attività produttive e commerciali attualmente ferme o in crisi. In primis, all’Assessore Protopapa «che ha attivato tutte le misure necessarie per il sostegno al settore agricolo, molto importante per l’economia del nostro territorio, mediante le erogazione costante di contributi, mentre sono allo studio, in stretto contatto con tutte le altre Regioni e con il Ministero, ulteriori misure di sostengo al comparto per favorirne la ripresa». Tra le tante iniziative, quella di promuovere l’acquisto di prodotti locali piemontesi, «un modo semplice e pratico per sostenere l’economia delle tante famiglie e aziende del nostro territorio» ha concluso Cerini.