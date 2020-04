Altre mascherine per gli abitanti di Terzo

TERZO - Con il perdurare dell’emergenza, la necessità di presidi di protezione si fa sempre più stringente. Le amministrazioni comunali (chi più, chi meno) anfanano dietro ordini lenti, pacchi bloccati in dogana e sarte gentilmente piegate alle commesse sanitarie locali. L’annuncio del sindaco di Terzo Vittorio Grillo è stato accolto con un sospiro di sollievo: «Domenica 19, dalle 10 alle 12, in piazza Don Savio ci sarà un’altra distribuzione di mascherine – ha informato – Nel pomeriggio faremo lo stesso per gli abitanti della parte bassa del paese con un appuntamento, dalle 14 alle 16, in zona stazione davanti al ristorante». Si guarda però già alla prossima occasione: «In seguito, chi necessiterà di altre mascherine può rivolgersi al Comune – ha promesso Grillo – Provvederemo ad acquistarne altre».