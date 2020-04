Ad Acqui arrivano donazioni anche dalla Cina

ACQUI TERME - Tra i tanti gesti di solidarietà, ha felicemente sorpreso quello di un estimatore di Acqui Terme della lontana Asia orientale. Nei giorni scorsi nelle stanze della Protezione civile è stato recapitato un pacco contenente 800 kit per il test sierologico donati da un cliente cinese della cantina Convento Cappuccini della famiglia Botto di Ricaldone. Il Comune sul colle, per mano del consigliere Stefano Botto, ha aggiunto alla regalia un contributo indispensabile di 150 visiere da destinare all’ospedale ‘Mons. Galliano’. «I kit verranno utilizzati nel momento in cui sarà stilato da parte dell’Asl AL un protocollo operativo che consenta un utilizzo coordinato su tutto il territorio» ha spiegato il sindaco acquese Lorenzo Lucchini.