Incidente tra Strevi e Cassine: ambulanza finisce in un fosso

CASSINE - Nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, un'ambulanza diretta all'ospedale di Alessandria con a bordo un paziente intubato è uscita di strada lungo la Strada Provinciale 30 finendo poi in un fosso. Secondo una prima ricostruzione, un'auto avrebbe tagliato la strada al mezzo di soccorso all'altezza del bivio per frazione Sant'Andrea. Temporaneamente chiusa, la strada è stata poi riaperta intorno alle 18.30. Al momento non si hanno ulteriori notizie sulle condizioni delle persone coinvolte.

Seguiranno aggiornamenti.