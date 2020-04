Al via il premio di poesia 'Gozzano e Monti'

TERZO - Nei giorni scorsi è stato bandito il nuovo Concorso Internazionale di poesia ‘Guido Gozzano e Augusto Monti’. Da Terzo il demiurgo della kermesse Roberto Chiodo nei giorni scorsi ha pubblicato il regolamento per l'edizione 2020. Per il ‘Gozzano’ in gara quattro sezioni: ‘Libro edito di poesie’ (pubblicato dal 2015), ‘Silloge inedita’ (minimo 7, massimo 12 poesie), ‘Poesia inedita’ (italiano o dialetto) e ‘Racconto, fiaba, novella inedita’; il Premio ‘Augusto Monti’ ne conta due: , ‘romanzo o raccolta di racconti di ambito piemontese/ligure’ e ‘saggio storico, letterario, antropologico, ambientale e sportivo di ambito piemontese/ligure’. Termine ultimo per la presentazione: 7 luglio 2020. Per in vincitori, premi in denaro (da 800 a 250 euro) e la tradizionale farfalla in filigrana d'oro simbolo della manifestazione.

La Cerimonia di premiazione della XXI edizione del Concorso Guido Gozzano si terrà sabato 10 ottobre 2020 nella Sala Benzi di Terzo. Quella della quarta edizione del Premio Augusto Monti si terrà sabato 24 ottobre al Castello di Monastero Bormida.