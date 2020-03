«Domenica supermercati chiusi. Sanificazione anche nei condomini»

ACQUI TERME - «Sono 15 i pazienti positivi al Covid ricoverati al sesto piano del 'Galliano' - ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini nel video odierno pubblicato su facebook - 5 dei quali in rianimazione. Circa 25 persone sono invece in attesa del risultato del tampone». Aumenta, quindi, il numero dei possibili contagiati. «Da questa mattina stiamo cercando valvole di sfogo per ospitare i pazienti positivi ma stabili. Questo per decongestionare i reparti dell'ospedale. I ritardi dei referti - continua il Sindaco - ci mettono in queste difficoltà. Stiamo avendo delle riunioni con i dirigenti di Villa Igea e con le Rsa per valutare come gestire il flusso di pazienti».

Continua la produzione di mascherine 'fai da te', «ma abbiamo bisogno di fornire elastici alla Protezione Civile per la realizzazione dei dispositivi protettivi. Sulla piattaforma GoFundMe, l'associazione Monsignor Galliano sta raccogliendo importanti risorse per l'acquisto di materiali e apparati medicali per la respirazione assistita. Con il direttore della Terapia intensiva abbiamo già predisposto l'acquisto di alcune maschere per la ventilazione forzata».

Si lavora, inoltre, per dare accoglienza ai parenti dei ricoverati: «Ho parlato questa mattina con l'associazione albergatori per fornire un posto letto, con forme convenzionate, ai parenti delle persone ricoverate che vengono da fuori Acqui. Questo è anche un modo per far lavorare le nostre strutture ricettive» aggiunge Lucchini.

Questa domenica alcuni supermercati molto probabilmente rimarranno chiusi, «presto pubblicheremo sul nostro sito l'elenco dei punti vendita. Ne approfitteremo anche per attuare una sanitizzazione delle strutture. Anche le Poste ridurranno a tre le giornate di apertura in settimana. Pubblicheremo gli orari sempre sul sito del Comune»

Sanitizzazione urbana:«Abbiamo ricevuto delle disposizioni per il lavaggio delle strade e presto sapremo come operare su tutti gli arredi urbani. Stiamo valutando un preventivo che ci è giunto. Agli amministratori dei condomini, infine, ho mandato una comunicazione per la sanitizzazione degli stabili al fine di tutelare i condòmini».