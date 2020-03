Il nuovo programma di intrattenimento

Contenuti leggeri e divertenti, per consentire alle persone a casa di svagarsi e di divertirsi, bilanciando in qualche modo il peso delle notizie che arrivano in questi giorni di emergenza coronavirus. L'appuntamento è alle 12.30 con #InPuntadiCiabatte, distribuito a partire da oggi su tutti i portali del Gruppo Soged, su Radio Gold e disponibile anche su La Nuova Provincia di Asti.