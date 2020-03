Coronavirus: 105 positivi in provincia, 21 morti in tutta la regione

ORE 14 - Con la morte nell’ospedale di Cuneo di un uomo di 68 anni, che presentava un quadro definito dai sanitari “compromesso”, sale a 21 in Piemonte il numero dei deceduti risultati positivi al #virus.

Intanto, risultano positive 501 persone: 159 a Torino, 68 ad Asti, 105 ad Alessandria, 36 a Biella, 17 a Cuneo, 27 a Novara, 24 a Vercelli e 13 nel Vco. 19 da fuori regione, 33 in fase di elaborazione. I ricoveri in terapia intensiva sono 75. Isolamento domiciliare per 86 persone.



ALESSANDRIA

ORE 13.10 - I soccorritori, avamposto dell'emergenza: "Non abbiamo quasi più protezioni"

ORE 11.50 - Tanti negozi chiusi, Alessandria si è fermata. Tutte le foto.

ORE 11.38 - Gli artigiani piemontesi: "Oltre il 30% di produzione in meno". La richiesta del settore

ORE 11.30 - Asl Al, al via i bandi per l'assunzione di personale medico.

ORE 10.40 - Fondazione Cra e Fondazione SolidAl lanciano una raccolta fondi per gli ospedali alessandrini.

ORE 10 - Controlli in corso al casello di San Michele, da parte delle forze dell'ordine, sulle auto in entrata

CASALE MONFERRATO

ORE 9.50 - Anche Casale Monferrato si mobilita per l'ospedale.

NOVI LIGURE

ORE 9.10 - Il turnover di interi reparti all'ospedale 'San Giacomo' di Novi Ligure.

ALESSANDRIA

ORE 9.05 - Al via una raccolta fondi per aiutare l'ospedale di Alessandria.

TORTONA

ORE 9 - Sono 57 i pazienti ricoverati all’ospedale di Tortona affetti da Covid 19, quasi tutti provenienti da altri ospedali del Piemonte. All’interno della struttura sono attivi il dayhospital oncologico, la farmacia, il centro trasfusionale. A questo proposito è stato rivolto un appello a tutti i cittadini, nella condizione di farlo, a donare il sangue, di cui c’è grande necessità. Presto sarà riattivata anche la Radiologia con locali separati per i degenti con coronavirus.

Al centro “Mater Dei”, intanto, proseguono i lavori di sanificazione e la situazione è sotto controllo; la direzione è in contatto costante con l’Unità di crisi della Regione Piemonte e l’Asl Al. Risulta infatti che ad oggi siano tre gli ospiti rimasti sotto osservazione che hanno sviluppato sintomi influenzali e che vengono curati con le dovute prescrizioni. L’Asl Al non ha ritenuto necessario adottare alcun tipo di provvedimento nei riguardi della struttura che sta gestendo in maniera ottimale l’emergenza.

Un’altra ottima notizia: due giovani tortonesi hanno organizzato via web una raccolta fondi a favore dell’ospedale che sta riscuotendo grande successo. Ieri hanno incontrato il sindaco Chiodi che li ha ringraziati invitando tutti a partecipare, contribuendo all’acquisto di attrezzature e dispositivi sanitari indispensabili al lavoro di medici ed infermieri. Altre iniziative da parte di privati cittadini, aziende ed associazioni del territorio si stanno concretizzando in queste ore.

ALESSANDRIA

ORE 8.45 - Le iniziative del Cissaca per venire incontro alle esigenze degli anziani e dei più deboli.