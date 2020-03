Spostamenti: ecco il modulo da compilare...

ALESSANDRIA — La Questura di Alessandria ha diramato il modulo da compilare ed esibire alle forze dell'ordine in caso di controlli stradali, autostradali e ferroviari a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo per arginare l'epidemia da coronavirus. Gli spostamenti devono limitarsi a comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. L'autocertificazione sarà valida fino al prossimo 3 aprile. Non è richiesta alcuna autorizzazione. Il modulo è scaricabile a questo link.