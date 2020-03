Anche la provincia di Alessandria è 'zona rossa': il decreto del governo è in arrivo

ALESSANDRIA - Nell'articolo 1 della bozza del decreto che il Governo emanerà in serata, compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da 11 altre province tra cui quella di Alessandria. Nel dettaglio saranno toccate dal provvedimento Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Il decreto stabilisce la chiusura di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere.

Saranno proibiti nel modo assoluto gli spostamenti in entrate e in uscita dai territori indicati nel documento, nonché all'interno dei medesimi territori salvo che "per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza".