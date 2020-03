Coronavirus, un caso anche in Amag. Sono 24 i 'positivi' in provincia

LA REGIONE

ORE 12.35 - L'Unità di crisi della Regione Piemonte comunica che sono sospese le attività chirurgiche ordinarie: è stato infatti diramata una comunicazione a tutti i direttori delle aziende sanitarie del Piemonte in cui si dispone "la sospensione degli interventi chirurgici ordinari e gli interventi sanitari che implichino l’utilizzo delle sale operatorie, fatta eccezione per gli interventi chirurgici urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico. La decisione è stata assunta allo scopo di mettere in atto ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus".

Intanto, sono saliti a 97 i casi risultati positivi al coronavirus Covid-19 in Piemonte: 41 in provincia di Asti, 24 nell’Alessandrino, 16 in provincia di Torino, 5 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara e 5 nel Vercellese, più 3 casi extraregione.

Cinquantratre le persone ricoverate in ospedale: di queste, 22 sono ospitate in reparti di malattie infettive (8 ad Asti, 4 a Novara, 5 all’Amedeo di Savoia di Torino, 3 ad Alessandria, 2 a Vercelli), 17 in terapia intensiva, 14 in altri reparti. Le persone in isolamento fiduciario domiciliare sono 44.

Per quanto riguarda gli ospedali, resta chiuso il Pronto soccorso di Novi Ligure in attesa del trasferimento verso altri ospedali dei casi presenti risultati positivi al coronavirus. Chiuso anche il Pronto soccorso di Tortona, dove sono in atto le operazioni di riconversione della struttura in Covid Hospital.

OVADA

ORE 12.05 - La situazione a Ovada, nelle parole del sindaco Lantero: "Un caso di positività nel nostro ospedale"

ALESSANDRIA

ORE 11.53 - Un dipendente del Gruppo Amag è risultato positivo alla prima analisi del tampone. L'azienda ha fatto sapere che sono state adottate tutte le misure per prevenire il dilagare del contagio all'interno e all'esterno delle sedi lavorative. La persona, al momento, è ricoverata nell'ospedale di Alessandria.

IL COMMENTO

ORA 10.30 - "Il decreto che il Governo ha emanato nella notte tra mercoledì e giovedì - spiega Federico Fornaro, alessandrino, capogruppo di Leu alla Camera - deriva direttamente dalle indicazioni della comunità scientifica. Tra domenica e lunedì si valuterà se le misure di contenimento adottate fino ad oggi avranno cambiato la curva dei contagi. Il primo momento decisivo, dunque, sarà l'inizio della prossima settimana: a quel punto punto si potranno valutare altri provvedimenti".

CASALE

ORE 8.55 - Nella notte anche il primo caso di contagio a Casale Monferrato.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

ORE 8.40 - Emergenza coronavirus anche in provincia: dopo la lunga giornata di ieri - che ha visto il primo morto nell'Alessandrino e la chiusura degli ospedali di Tortona e Novi Ligure, mentre i casi positivi sono arrivati a 17 - NurSind Alessandria (il sindacato delle professioni infermieristiche) scrive al Commissario Asl di Alessandria Valter Galante e si prepara alla battaglia legale. “E’ inammissibile che il personale sanitario degli ospedali di Novi Ligure e Tortona in quarantena resti in servizio. Ci sono tutti gli elementi per denunciare in Procura i vertici dell’Asl di Alessandria per sequestro di persona e riduzione in schiavitù, un po’ come avvenuto per il noto caso della nave Diciotti”.

“A norma delle direttive ministeriali – ricorda il segretario territoriale NurSind Salvatore Lo Presti - una persona esposta a Coronavirus deve essere posta in isolamento fiduciario e non mantenuta in servizio. E’ inammissibile che un comune cittadino venga messo in isolamento a casa, mentre un dipendente venga messo in quarantena proseguendo a lavorare. Come NurSind ci opporremo in ogni sede e con tutte le nostre forze a questa decisione. E’ inconcepibile che ai dipendenti sia stato chiesto se restare in quarantena in ospedale o se essere trasferiti in quarantena in una caserma di Torino. In pratica sono stati obbligati a restare, ma è impensabile che il personale in quarantena continui a prestare servizio. Non lo accettiamo”.