“La ragazza ricoverata non ha il coronavirus”

ALESSANDRIA - La ragazza ricoverata ieri nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Alessandria non è affetta da coronavirus.

La conferma ufficiale dall’Ospedale di Alessandria è arrivata pochi minuti fa: “In riferimento al presunto caso della persona ricoverata ieri all’ospedale di Alessandria, si comunica che il test specifico è risultato negativo e ha pertanto confermato che la paziente non è affetta da coronavirus”.

L’allarme era scattato ieri, mercoledì, nel tardo pomeriggio quando una ragazza di 24 anni, italiana, rientrata dopo sei mesi trascorsi a Shanghai, si era rivolta alle cure dei medici del pronto soccorso avendo Accusati sintomi influenzali.

A quel punto, sono scattate immediatamente le procedure previste dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte. La giovane è stata ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive. Dal pronto soccorso è stata trasferita, secondo i protocolli che prevedono il percorso di isolamento del paziente.

Una situazione che non è passata inosservata, soprattutto tra chi era in attesa del proprio turno al pronto soccorso.

Si tratta di procedure importanti, pianificate per garantire la massima sicurezza quando si presentano casi sospetti.

Già in serata era arrivata la nota dell’Azienda ospedaliera che confermava il ricovero della giovane proveniente dalla Cina: presentava sintomi influenzali non gravi e non correlabili al coronavirus. Anche il solo sospetto, però, ha messo in moto la macchina prevista in queste situazioni tesa a garantire la massima sicurezza di pazienti e operatori sanitari.