Derthona, bisogna tornare a vincere. In Promozione derby a Valenza

ALESSANDRIA - Bisogna tornare a vincere. Dopo tre pareggi consecutivi, il Derthona ha bisogno di ottenere il bottino pieno: domani al 'Coppi' arriva il Vanchiglia, formazione da non sottovalutare ma che appare comunque alla portata. Pellegrini deve rinunciare a Soumah, squalificato, e pensa Maione dal primo minuto per sostituirlo. Trasferta sul campo del Chisola per il Castellazzo, a sua volta desideroso di riprendere confidenza con i tre punti. Mister Adamo è privo di Benabid e di Oberti, in attacco toccherà ancora una volta a Piana e Simone, con Di Santo che potrebbe partire dalla panchina.

In Promozione la partita di cartello è Valenzana Mado-Acqui, derby che conta per la classifica prima ancora che per il campanile. Asca ospite del Cit Turin per continuare a sognare i play off, mentre l'Ovadese Silvanese deve battere il Carrara 90 se vuole uscire dalle zone calde della graduatoria. In Prima Categoria, la Luese capolista va a Tassarolo, fuori casa pure la Novese, ospite di Spinetta. Canottieri-San Giuliano è l'anticipo del sabato. Un recupero nel girone I di Seconda Categoria, con la Pastorfrigor che riceve Moncalieri, programma regolare nei due gironi di Terza Categoria.