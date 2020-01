Omicidio Ambra Pregnolato: i carabinieri hanno fermato un uomo

VALENZA - Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Ambra Pregnolato: i carabinieri hanno proceduto a un fermo di indiziato di delitto. L'uomo avrebbe confessato: sarebbe un amico della vittima, che però conosceva anche la famiglia di lei.

-->LA PERQUISIZIONE<--

I reparti della Scientifica sono rimasti nell'appartamento di via Volta (nelle foto) e nelle immediate vicinanze, hanno effettuato anche un accurato sopralluogo nel boschetto di fronte alla palazzina, fin dopo le 17.

-->SUL LUOGO DEL DELITTO<--

Quando i militari se ne sono andati, si sono lasciati alle spalle una porta chiusa, su cui hanno apposto i sigilli di sequestro penale. Lì vive, insieme al padre e al fratello, un amico della vittima, Ambra Pregnolato: da ieri, gli investigatori stanno sentendo parenti, amici e conoscenti di questa famiglia.

-->IL RITROVAMENTO DEL CADAVERE<--

Al momento, dunque, sono due gli appartamenti sotto sequestro: questo di via Volta e quello dove la donna viveva con il marito e la figlia di 12 anni, in via Dalla Chiesa 5, dove la maestra 41enne è stata trovata morta con vistose ferite al capo.

La Procura disporrà l'autopsia, determinante per chiarire l'ora della morte e la natura delle lesioni.