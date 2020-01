Arredo Frigo da applausi, cede solo al tiebreak

"Una bella partita e un punto che ci fa comodo. Peccato per l'ultimo set: forse arriviamo un po' appagate, ma resta, comunque, una buonissima prestazione". Ivano Marenco è soddisfatto: Arredo Frigo Makhymo lotta alla pari per cinque set con Albese, la viceregina del girone A della B1.

Nel primo, in realtà, termali in difficoltà contro una avversaria attrezzata per il salto di categoria: il 25/16 sembra l'inizio di una partita in salita e, invece, nel secondo Acqui reagisce e cede solo ai vantaggi, 29/27 per le lombarde. "Con una decisione dubbia degli arbitri: rivedrò le immagini, ma il punto era a nostro favore e avrebbe anche potuto girare la gara dalla nostra parte", insiste l'allenatore.

Mirabelli e compagne recuperano: testa a testa nel terzo, vinto 26/24 con un ace di Cattozzo. Anche nel quarto grande risposta delle ospiti ai due matchball di Albese, dal 24/22 al 24/24 e chiusura 28/26 per il 2/2.

Nel tiebreak Acqui, che ha speso molto, è meno lucida e incisiva, le padrone di casa ritrovano il passo del primo set, cambiano 8/2 e mettono il sigillo sulla gara, 15/7.