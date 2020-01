Controlli al ristorante: 2 lavoratori in nero, uno con Reddito cittadinanza irregolare

ALESSANDRIA - Gli ispettori dell’Ispettorato del Lavoro di Asti-Alessandria, nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta durante le festività natalizie, in occasione di un controllo serale presso un ristorante situato nella provincia di Alessandria hanno individuato due lavoratori 'in nero', di cui uno indebitamente beneficiario del reddito di cittadinanza.

Pertanto, è stata sospesa l’attività imprenditoriale, si è provveduto a far assumere i lavoratori irregolarmente occupati e sono state irrogate le previste sanzioni amministrative.

Con specifico riguardo al reddito di cittadinanza (Rdc), l’Itl ha effettuato - nel corso del 2019 - una capillare attività di controllo, rilevando nelle province di Alessandria e Asti ben 14 lavoratori in nero che lo percepivano indebitamente. Il loro impiego irregolare è stato accertato in diversi settori produttivi (pubblici esercizi, edilizia, commercio), comportando nei confronti del datore di lavoro l’applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero maggiorata del 20%.

Per alcuni degli indebiti percettori del Rdc, invece, è scattato il previsto deferimento all’Autorità giudiziaria.