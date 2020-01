Pendolari all'attacco: "Vivere qui non è facile"

OVADA - Un vertice, alla presenza degli assessori regionali ai Trasporti di Piemonte e Liguria, da tenersi alternativamente in Valle Stura o nel Basso Piemonte. E' la richiesta avanzata dal Comitato Trasporti Valli Orba e Stura. Il manifesto diramato l'altro giorno dall'associazione dei pendolari punta il dito contro le carenze denunciate negli ultimi anni, oltre alle problematiche del periodo più recente. Tra le richieste avanzate: un orario realmente cadenzato su base oraria, un potenziamento dell'offerta su gomma dalla Valle Stura verso Genova, nessuna riduzione preventiva in caso di avverse previsioni meteo e la gratuità dei mezzi di trasporto su ferro e gomma per i cittadini di Ovadese, Acquese e Valle Stura con sede di lavoro fino al ripristino totale delle infrastrutture autostradali e ferroviarie.