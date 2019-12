Europa, aggressione all'arbitro e gara sospesa

Una gara di calcio sfociata in rissa, con aggressione all'arbitro, che l'Europa rischia di pagare caro, oltre che con lo 0-3 a tavolino. A Castello d'Annone si sta giocando lo scontro fra inseguitrici nel girone Asti di Terza, Annonese avanti 2-0 sull'Europa Bevingros: al quarto d'ora della ripresa il direttore di gara mostra il rosso al portiere degli alessandrini Iannelli. Protestano ancora gli ospiti ed è espulsione anche per Oukhass, che, lasciando il campo, avrebbe colpito l'arbitro con un calcio.

Triplice fischio anticipato, corsa del direttore verso gli spogliatoi, gli altri giocatori dell'Europa e i dirigenti impegnati a placare i due espulsi. Un brutto epilogo, che non pesa solo sulla classifica

Nello stesso girone Sporting 2015 passa 5-2 in trasferta sul campo dello Sport Italy: doppia firma di Mumajesi, i gol di Jaupi, Ademi e Iennaco. Il derby tra Mirabello e Ozzano Ronzonese termina 3-2 a favore degli ospiti con la doppietta di Varaia e il gol al 40’ della ripresa di Ippolito, per il Mirabello due volte Bongiorno. Travolgente Bistagno, cinquina (5-1) sul campo del Montiglio: tripletta di Troni, a segno anche Foglino e Tardito. Finisce 3-3 un duello molto sentito, tra Castelletto Monferrato e Bergamasco: per i padroni di casa Arceli, Freschi e Die, per gli ospiti rispondono Mejber, Grasso e Manfrinati.

Villaromagnano si conferma regina nel girone alessandrino di Terza Categoria, 3-0 al Sardigliano con doppietta di Felisari e una rete di Casagrande, che permette di allungare momentaneamente su Pizzerie Unite, fermata dal rinvio della gara a Lerma. Terzo gradino del podio per Boys Calcio, grazie al 2-0 sul Tiger Novi, marcatori Panzu, sugli sviluppi di una punizione, e Bianchi. Incalza il Predosa, quarto grazie al 3-2 esterno a spese del Lobbi, per gli ospiti Seminatore, Mancuso e Pagliuca. Nelle zone alte anche la Vignolese, 3-0 sul San Giuliano Vecchio, due centri di Coniglio e uno di Gruppuso. Un successo che permette di scavalcare Garbagna, protagonista di un 3-3 pirotecnico con il Valmilana: per gli ospiti Prato, Paterniani e Lanzellotta, per i padroni di casa doppietta di Guida e rete di Campagno. Oltre alla partita di Lerma, rinviata anche Audax Orione - Stazzano





3a Categoria - Alessandria

Vignolese - S. Giuliano Vecchio 3-0

Sardigliano - Villaromagnano 0-3

Boys Calcio - Tiger Novi 2-0

Lobbi - Predosa 2-3

Valmilana - Garbagna 3-3

Audax Orione - Stazzano rinviata

Lerma - Pizzerie Unite rinviata

Ha riposato Aurora

3a Categoria - Asti:

Sport Italy - Sporting 2015 2-5

Mirabello - Ozzano 2-3

Castelletto - Bergamasco 3-3

Annonese - Europa Bevingros sospesa

Athletic Asti - Sca Asti 0-3

Montiglio - Bistagno 1-5

Castelnuovo - Monferrato 3-2

Ha riposato Mombercelli