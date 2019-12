Sorpasso Sexadium con Dell'Aira: Felizzano al tappeto

SEZZADIO - Il primo posto era nel mirino ed il Sexadium non si è lasciato scappare l'occasione: giusto un momento di brivido con il vantaggio del Felizzano a rendere tutto più bello, poi è arrivata la doppietta del solito Dell'Aira - 17 gol fin qui - a ribaltare il risultato e le reti di Belkassiouia e Valente a chiudere il punteggio sul 4-1. Dietro, dopo il 3-3 fra Novese e Luese di ieri, rivedono la zona playoff vicina anche il San Giuliano Nuovo che espugna il campo del Cortemilia grazie ad un gol di Busseti ed il Tassarolo che nell'altalena di risultati con il Calliano esce vincente 4-3 grazie a Giardina, Torre, Arsenie e Daga. Colpi esterni anche per la Pozzolese che vince di misura con il Monferrato e per il Costigliole che espugna il campo dello Spinetta Marengo con un gol di Krumrija, mentre la Fulvius nonostante il primo gol in carriera del 2002 Battistella cade con la Don Bosco Asti trascinata da una doppietta di Stella. Chiude il set nello scontro diretto la Canottieri Alessandria: il 6-0 sul campo del Solero porta la firma di Fofana con un poker, poi arrotondano Belli e Crestani.

Nel girone B, finiscono 0-0 sia Junior Pontestura - Ponderano che segnava l'esordio di Casone sulla panchina dei casalesi, che Virtus Vercelli - Stay O'Party con gli ospiti che gettano al vento un'occasione clamorosa sul campo del fanalino di coda e vengono raggiunti in cima alla classifica dalla Chiavazzese e da La Vischese a quota 30.



