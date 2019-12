La Capriatese non sbaglia, acuto Boschese

ALESSANDRIA - Nel girone I il Casalcermelli batte 2-1 il Moncalieri mentre la Don Bosco Alessandria cade sul campo della Marentinese, 4-2. Come già ampiamente raccontato, invece, vittoria tennistica della Pastorfrigor nell’anticipo di ieri contro l'Occimiano, 6-1 il finale.

Nel girone L pareggiano 0-0 Cassine e Sale, la Boschese supera 3-2 la Viguzzolese (per i granata Cassano e Federico Lazzarin); 2-0 per la Capriatese sulla Castelnovese con le reti di Sorbino e Montalbano.

Vittoria 4-3 per il Deportivo Acqui che supera il Libarna (doppietta di Merlo, rete di Goglione e Conte, per il Libarna Rovella, Ruocco e Di Leo). Il Real Novi batte 2-1 il Mornese con i gol di Ursida e il rigore di Crisafulli. La Frugarolese passa 2-1 in trasferta a Cassano con le firme di Llojku e il rigore di Perfumo; il Casalnoceto vince 3-0 con la Pro Molare (tripletta di Ahmed).

Gir. I:

Pastorfrigor - Occimiano 6-1

Marentinese - Don Bosco Al 4-2

Casalcermelli - Moncalieri 2-1

Gir. L:

Boschese - Viguzzolese 3-2

Capriatese - Castelnovese 2-0

Casalnoceto - Pro Molare 3-0

Cassano - Frugarolese 1-2

Cassine - Sale 0-0

Dsportivo Acqui - Libarna 4-3

Real Novi - Mornese 2-1