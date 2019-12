Arredo Frigo si illude, a Trecate solo un punto

"Tatticamente, questa volta, non siamo state brave come in altre partite. Ma non era facile, e si sapeva, con una avversaria molto forte fisicamente, che ha molte soluzioni di gioco". Ivano Marenco può, comunque, trovare qualche segnale positivo anche nella sconfitta al tiebreak di Arredo Frigo Makhymo in casa di Igor Trecate. Ad esempio i quasi tre set da palleggio titolare per Caimi, classe 2003, al posto di Cattozzo infortunata.

Scontro diretto a centroclassifica. Il primo set è dell'Igor, proprio con Caimi al servizio le termali riescono ad accorciare dal 21/12 al 22/16, ma le novaresi chiudono 25/19. Acqui reagisce nel secondo, più equilibrato: ha un setball sul 22/24, ma non lo sfrutta. Riesce, però, a pareggiare ai vantaggi, 26/28. Adesso le ragazze di Marenco hanno più fiducia e sono più incisive. Scavano il solco con Mirabelli e Pricop e vincono il terzo 25/18, con Caimi definitivamente in palleggio e qualche timore per il ginocchio di Cattozzo.

Il quarto set è la fotocopia del terzo, ma a parti invertite, 25/19 per le padrone di casa. Si decide al quinto: Trecate sempre avanti e Acqui che deve inseguire. Sul 13/9 Rivetti accorcia ma si ferma al 13/11, e Igor mette in terra i due palloni vincenti, 15/11.

"Non è una prova da bocciare, anzi. Sono soddisfatto perché comunque abbiamo giocato di squadra - insiste Marenco - e i cambi hanno risposto tutte oisitivamente"