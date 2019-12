Tonfo Acqui a Lucento, un punto per Asca e Valenzana

LUCENTO - Restano solo tre le squadre della provincia in campo oggi pomeriggio: la pioggia battente sull’alessandrino ha infatti costretto al rinvio di Gaviese-Cit Turin e soprattutto dell’attesissimo derby fra Ovadese Silvanese ed Arquatese. Non è andata benissimo però nemmeno a chi è sceso in campo: a Lucento l’Acqui è stato illuso da un gol lampo di Bollino al secondo minuto prima di subire il ritorno dei padroni di casa che hanno calato il poker. L’Asca ha chiuso il primo tempo avanti 2-0 sul campo del Barcanova grazie alle reti dei due esterni Monaco ed E. El Amraoui, ma ha poi subito nel finale della ripresa la rimonta dei torinesi a segno con Lombardo e Cravero, mentre su un campo reso pesantissimo e ai confini della praticabilità dalla pioggia la Valenzana Mado non è andata oltre lo 0-0 casalingo con il San Giacomo Chieri.



GAVIESE – CIT TURIN Rinviata

OVADESE SILVANESE – ARQUATESE Rinviata

LUCENTO – ACQUI 4-1

BARCANOVA – ASCA 2-2

VALENZANA MADO – SG CHIERI 0-0

ACQUI: Bodrito, Cerrone, Costa, Manno, Rondinelli, Capizzi, Massaro, Genocchio, Ivaldi, Bollino, De Bernardi. A disp. Rovera, Cela, Minelli, Ciberti, Cavallotti, Campazzo, Biorcio, Zunino, Innocenti. All. Merlo

ASCA: Figini, Ottria, Mirone, Cirio, Cairo, Borromeo, Monaco, Ravera, Giannicola, Rossi, E. El Amraoui. A disp. Navedoro, Deambrosis, Cazzulo, Ghé, Ulderici, Goretta, Cartasegna. All. Usai

VALENZANA MADO: Capra, Battista, F. Bennardo, Lenti, Dinica, Casalone, D. Bennardo, Meda, Boscaro, Conti, Fassina. A disp. Gjyli, Dispenza, Negri, Tagnesi, Mazzucco, Bigotti, Lorusso, Onomoni, Savino. All. Nobili