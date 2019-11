Ponzone, il paese dimenticato

PONZONE - «Il paese da quattro giorni è isolato. Tutte le strade comunali sono state interessate da fenomeni franosi; la strada provinciale 210 è interrotta almeno in 25 punti. A gestire la sicurezza stradale siamo una decina di persone, tra personale del Comune, Protezione civile e Carabinieri. Dalla Prefettura nemmeno una telefonata» è questo il comprensibile sfogo di Fabrizio Ivaldi, sindaco di Ponzone, paese colpito duramente dal fenomeno idrogeologico.

Per raggiungere Acqui Terme, a passo rallentato per il traffico e per le condizioni del manto stradale, un'auto impiegherebbe 45 minuti passando da Cassinelle, Molare e Cremolino. Nella normalità solo 12. Da stamani è stato risolto un problema che aggravava l'isolamento in emergenza. «Per due giorni siamo stati senza acqua corrente - ha continuato l'intervistato - Per rifornire tutto il territorio ho dovuto chiedere cisterne ai privati e aiuto all'Amag».

Il problema oggi è la sicurezza della viabilità non avendo bastevole segnaletica, le interruzioni sulle strade (soprattutto sulla Sp210) sono segnalate alla meglio, impiegando addirittura i grandi bidoni della raccolta rifiuti. «La gente, per percorrere i tratti ancora interi, rimuove le transenne ed espone sè e le auto successive al pericolo di finire in una voragine - ha allarmato Ivaldi - Abbiamo bisogno che venga su una squadra con l'attrezzatura necessaria ad impedire la circolazione. Siamo pronti ad offrire vitto e alloggio».