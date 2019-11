Donna dispersa, ricerche in corso

SEZZADIO - Il marito l'ha sentita l'ultima volta alle 6.07. Rosanna Parodi gli ha detto che aveva parcheggiato la macchina e si stava incamminando a piedi lungo la Provinciale (che porta a Predosa), direzione Santa Giustina dove avrebbe dovuto prendere servizio. Da allora di lei non si hanno più notizie. Sono in atto le ricerche: sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Lungo quel tratto di strada completamente invaso dalle acque del Bormida e buio si sono incontrati i destini di un uomo e una donna che stavano viaggiando su una Mercedes Classe A e quello della cinquantenne di Sezzadio. Dai primi accertamenti sembra che la donna si sia trovata in difficoltà a causa della corrente, poi ha visto l'auto in mezzo alla strada.

Il motore della Mercedes si era spento proprio a causa dell'acqua. I due occupanti sono riusciti a scendere, e sono stati soccorsi e messi in salvo successivamente e messi. La Parodi deve aver visto quell'auto come unica salvezza, così deve essersi avvicinata cercando di aggrapparsi. In quel momento, però, la furia delle acque ha trascinato via sia lei che la vettura. Gli accertamenti per ricostruire l'accaduto, comunque, sono ancora in corso.

Le due persone che viaggiavano sulla Mercedes sono ricoverate in ospedale. Non sono gravi, ma i medici hanno riscontrato uno stato di ipotermia.

In questo momento sono in corso le ricerche della persona dispersa. Sul posto, questa mattina, è intervenuto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco.