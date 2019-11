Bormida a 9.39 metri, è record. Piena Tanaro "moderata". C'è una dispersa

ALESSANDRIA - Altra giornata di massima allerta su tutto il territorio alessandrino per la piena dei fiumi e il maltempo che continua a flagellare l’intera area. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

ORE 10.43 - A Sezzadio sono in atto anche le ricerche di una donna che stamattina è uscita a piedi. Attualmente non si trova.

ORE 10.39 - Il Tanaro all'altezza del ponte Meier.

ORE 10.38 - Arpa segnala che il Po a Casale Monferrato ha raggiunto il livello di guardia (0,5 metri - foto Pizzoferrato) e allagato la zona dell'imbarcadero.

ORE 10.37 - Momentaneamente chiuso il sottopasso di Torre Garofoli.

ORE 10.36 - A Ozzano, dal tardo pomeriggio di ieri, sulla Sp 457 si sono aperti grossi buchi. Diversi gli automobilisti che hanno subito danni ai loro veicoli.

ORE 10.35 - Pietra Marazzi attende la piena del Tanaro. La Protezione civile ha sistemato delle barriere a protezione della parte bassa del paese. "Abbiamo ancora 70 centimetri di buono - dice il sindaco Gianfranco Calorio - il che ci consente una moderata tranquillità. Il paese è raggiungibile solo dalle strade collinari".

ORE 10.33 - Intervista al sindaco di Montecastello. Qui le sue parole.

ORE 10.30 - La situazione a Cassine.

ORE 10.22 - Sono in atto le ricerche di una persona dispersa a Sezzadio. Altre due - un uomo e una donna - sono già state recuperate stamattina: si trovavano su un'auto che avrebbe percorso un tratto di una strada chiusa. La terza, probabilmente una donna di circa 50 anni, sarebbe stata trascinata via dalle acque insieme al mezzo. E' stata fatta una ricognizione con l'elicottero dei Vigili del Fuoco, ma non si riesce a vedere l'auto.

ORE 10.18 - Il Tanaro a Pietra Marazzi.

ORE 10.15 - Il ponticello di Gavonata di Cassine.

ORE 10.13 - Da Alessandria a Spinetta, via autostrada. Uno scenario mai visto.

ORE 10.09 - Videointervista al sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini: "La situazione è critica. Ora servono interventi importanti".

ORE 10.04 - Frana in località Cadepiaggio nel Comune di Parodi Ligure. Interessate delle infrastrutture.

ORE 9.56 - Il Bormida a Castellazzo.

ORE 9.54 - Aggiornamento del Comune di Alessandria: si è svolta la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura. Si registra una complessiva diminuzione delle precipitazioni che sta determinando una situazione di mantenimento del livello dei fiumi senza aumenti rilevanti.

Per quanto riguarda il Bormida, si è raggiunto il livello massimo storico di metri 9,39 al ponte Bormida con livelli che al momento permangono significativi. Tuttavia, non essendo previste precipitazioni “a monte”, la situazione dovrebbe attestarsi su un miglioramento generale.

Il livello del Tanaro è al momento in situazione di sicurezza e viene tenuto costantemente sotto controllo. Si è deciso, in ogni caso, di iniziare un allertamento precauzionale per le sue aree golenali in previsione dell’aumento del suo livello previsto nel corso della giornata che comunque si ipotizza resti al di sotto del livello delle piene straordinarie.

Alcune criticità permangono a causa di allagamenti in alcune aree del territorio comunale, ma anche in questo caso, con il previsto miglioramento delle condizioni meteo, la situazione dovrebbe ritornare gradualmente alla normalità.

ORE 9.51 - Strade chiuse e danni nell'Ovadese. Qui gli aggiornamenti.

ORE 9.47 - Chiuso il ponte sul Bormida della Sp 185 tra Alessandria e Casal Cermelli.

ORE 9.46 - Chiusa a Quargnento la strada per Solero.

ORE 9.41 - La situazione del Bormida ad Acqui Terme, all'altezza degli Archi Romani.

ORE 9.35 - Montecastello, la zona della confluenza tra Tanaro e Bormida.

ORE 9.32 - Viabilità: chiusura della Sp 220 per frana al km 7+700 nel Comune di Spigno; sulla Sp 135 chiusura per frana che ha ostruito l’alveo del Rio Vargo al km 3 nel Comune di Stazzano; sulla Sp 456 del Turchino chiusura per frana al km 59 in località Cella del Comune di Cremolino.

ORE 9.30 - La frana che ostruisce la Sp 210 nel Comune di Acqui Terme.

ORE 9.28 - Il Borbera visto dal ponte di Rocchetta Ligure.

ORE 9.25 - Il sottopasso all'uscita del casello di Alessandria Sud (chiuso). Con una macchina sott'acqua.

ORE 9.23 - La situazione sul ponte del Bormida.

ORE 9.15 - A Castellazzo tutte le vie del paese sono libere dall’acqua. Resta chiuso il sottopasso verso Casalcermelli, ancora allagato, così come il ponte da Cantalupo. Appena chiusa la strada Bassa verso Alessandria (resta aperta via Pietragrossa) per forte allagamento.

ORE 9.11 - La situazione nei campi fra Alessandria e Tortona sull'A21.

ORE 9.05 - Parla il direttore di Arpa Alessandria, Alberto Maffiotti: "Bormida record, ma è in calo a Cassine. Tanaro, in arrivo una piena moderata".

ORE 8.57 - Parla l'assessore alla Protezione civile del Comune di Alessandria, Paolo Borasio: "Bormida al record di 9,39, ma a monte è in calo. Sul Tanaro la piena arriverà tra qualche ora, ma anche in questo caso nel Cuneese è in decrescita e, con i dati in nostro possesso attualmente, non dovrebbero esserci rischi. La situazione va comunque monitorata con attenzione anche per il possibile 'effetto tappo' del Bormida alla confluenza".

ORE 8.45 - Segnalazione Arpa: il Tanaro ad Asti ha superato il livello di guardia di 4 metri. La soglia di pericolo è comunque fissata a 5,5 metri.

ORE 8.43 - Parecchia gente sta rimuovendo le transenne delle strade chiuse per allagamenti, soprattutto quelle non presidiate. Questo sta creando problemi anche ai soccorritori: ad esempio, a Sezzadio è successo esattamente questo, con la macchina che però è stata poi portata via dall'acqua. Si lancia dunque un ennesimo appello a non inoltrarsi dove vengono segnalati allagamenti.

ORE 8.38 - Aggiornamento della Provincia di Alessandria: anche quest’oggi persistono i disagi dovuti alla forte ondata di maltempo che sta colpendo la nostra provincia. In mattinata è esondato il torrente Belbo in località Bergamasco, al momento senza danni. Il casello autostradale di Alessandria Sud è chiuso per allagamenti.

Circa 200 le persone sfollate ripartite tra vari Comuni, 160 quelle isolate nei comuni di Cassinelle, Alice Bel Colle e Cassinelle; molti i disagi alle strade, sia per frane che per allagamenti e diverse centinaia le disalimentazioni elettriche, ripartite anche qui su varie porzioni del territorio, in particolare in val Lemme, nell’Acquese, nel Novese e nell’Ovadese.

Sono isolate le località Olbicella e San Luca nel comune di Molare, per un totale di 60 abitanti, la località Venturina nel Comune di Alice Bel Colle per un totale di 10 famiglie, Borgo Vercellino e località Bonanti per frana (rispettivamente 50 e 10 persone) e Borgata Torielli, nel Comune di Acqui Terme (10 persone).

Risultano essere circa 200, in totale, le persone evacuate o sfollate in provincia di Alessandria, così ripartite: Acqui Terme: 114 persone; Cremolino: 4 persone; Ovada: 22 persone; Prasco: 8 persone; Alessandria: 10 persone; Gavi: 3 persone; Orsara Bormida: 10 persone; Terzo d’Acqui: 8 nuclei familiari; Visone: 2 persone; Pareto: 5 persone; Montechiaro d’Acqui: 3 nuclei familiari e 2 persone. È stata altresì evacuata la caserma della Polizia Stradale di Acqui Terme.

ORE 8.34 - La situazione a Rivalta Bormida.

ORE 8.31 - Paura a Sezzadio nel corso della notte: in una strada allagata un uomo risultava disperso con la sua auto. Nelle prime ore della mattina, però, è stato trovato ed è in salvo.

ORE 8.30 - Alcuni scatti da San Michele, in questi istanti.

ORE 8.27 - Parla una residente di San Michele.

ORE 8.23 - La situazione a San Michele.

ORE 8.11 - La Protezione civile segnala che nel corso della notte le ingenti precipitazioni che hanno continuato a interessare tutto il nostro territorio, e in particolare il comparto appenninico del Savonese, hanno contribuito a mantenere molto elevati i livelli dei corsi d'acqua, in particolare del fiume Bormida e dei suoi affluenti, ad eccezione di Orba.

La piena in corso, di carattere eccezionale, sembra transitata al colmo fino ad Acqui e Cassine, dove ora è in calo, mentre dalla sezione a valle di Cassine a scendere verso la città di Alessandria il livello è ancora in lenta salita.

ORE 7.31 - Riaperta la Sp 181 tra Casalcermelli e Bosco Marengo.

ORE 7.29 - Anche il torrente Belbo ha raggiunto la soglia di pericolo, mentre lo Scrivia è al livello di guardia. In discesa i livelli dell'Orba, che restano però sempre sopra la soglia di pericolo.

ORE 7.15 - Ad Alessandria continua la piena del Bormida, che risulta ancora essere oltre i 9 metri: attualmente è infatti a un'altezza di 9.30, massimo mai registrato. Un evento, anche per la sua durata, di portata storica.

Il Tanaro intanto è in crescita lenta, ma resta ancora sotto la prima soglia di pericolo di 4 metri. A breve nuovo incontro in prefettura.