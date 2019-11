Raffiche di kalashnikov contro i carabinieri, banditi in fuga

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - Raffiche di kalashnikov contro i carabinieri: i banditi, cinque a volto coperto, si erano dati appuntamento a Sale, in zona cimitero, e stavano probabilmente aspettando un portavalori.

Quando hanno visto arrivare i militari hanno iniziato a sparare: i carabinieri hanno risposto al fuoco. Tre le auto in fuga, due poi sono state abbandonate a centro strada per sbarrare la strada e una è riuscita a fuggire. E' in atto in tutto il territorio e anche in altre province la caccia all'uomo.

SALE -Sparatoria tra banditi e Carabinieri questa mattina nei pressi di Sale.

La segnalazione è arrivata alla centrale per la presenza di persone sospette nei pressi del cimitero, l’operatore ha fatto convergere le auto d’ordinanza sul posto. Quando i Carabinieri sono arrivati i banditi sono fuggiti su tre auto. Ed è scattato l’inseguimento. Fortunatamente nessun militare ferito.

I banditi hanno impugnato le armi sparando ai militari che hanno risposto al fuoco. Successivamente hanno abbandonato due delle auto sbarrando la strada ai militari fuggendo sulla terza.

È in atto la caccia all’uomo.