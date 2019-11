L'Asca non vuole fermarsi, l'Acqui deve ripartire

ALESSANDRIA - Cercano entrambe di replicare la vittoria dello scorso turno Asca ed Ovadese Silvanese, impegnate domenica alle 14.30 come tutte le squadre alessandrine: il derby del "Cattaneo" mette in palio tre punti importantissimi perché sia i ragazzi di Usai che quelli di Pastorino sono in un buon momento di forma e cercano di mettere fieno in cascina rispettivamente per rimanere in zona playoff ed uscire da quella playout.

Ce l'ha fatta la Gaviese a tirarsi fuori dal mucchio con la preziosa vittoria infrasettimanale sull'Acqui: ora sul sintetico del Mirafiori bisogna trovare continuità mentre i termali hanno a disposizione la gara casalinga con il Trofarello per riprendersi dopo due k.o. consecutivi di misura e più di 200' senza segnare.

Derby anche al "Garrone" dove Arquatese e Valenzana Mado arrivano da due momenti difficili e per i padroni di casa sarà anche l'esordio per il nuovo allenatore Vennarucci; gli ospiti non assaporano i tre punti ormai da sei giornate ed hanno bisogno di una vittoria per non perdere terreno dalla zona playoff.